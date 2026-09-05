ग्रेटर नोएडा में हादसा: नाव में रस्सी बांधते समय दो युवक नदी में डूबे, रेस्क्यू टीमें तलाश में जुटीं

बिसरख कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर चक गांव के पास शनिवार को नाव में रस्सी बांधने के दौरान दो युवक नदी में डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दोनों युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर शाम तक दोनों का पता नहीं चल सका था।

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पुलिस के मुताबिक डूबने वाले युवकों की पहचान शिव राजपूत (19) निवासी गांव हाजीपुर थाना स्याना बुलंदशहर और सौरव (20) निवासी गांव बिजलीपुर थाना खुर्जा बुलंदशहर के रूप में हुई है। दोनों वर्तमान में बिसरख कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर चक गांव में रह रहे थे।बताया गया कि शनिवार को दोनों युवक नाव में रस्सी बांधने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से दोनों नदी में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों की तलाश शुरू कराई।हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। फायर सर्विस की टीम भी रेस्क्यू अभियान में जुटी है। गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मीडिया सेल पुलिस का कहना है कि युवकों की तलाश की जा रही है।