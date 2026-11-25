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एमिटी विश्वविद्यालय में क्लास-2 और क्लास-3 के वन अधिकारियों के लिए औषधीय पौधों की कटाई एवं मूल्य संवर्धन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. जीएस गोराया ने उत्पादों में मूल्य संवर्धन पर जोर दिया। वाइस चांसलर डॉ. बलविंदर शुक्ला ने औषधीय पौधों के पारंपरिक महत्व को बताया। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के डिप्टी सीईओ डॉ. अब्दुज कयूम ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इनकी भूमिका बताई। वहीं, एसएन त्यागी ने औषधीय पौधों की खेती से पहले उनके प्राकृतिक पर्यावरण को समझने पर बल दिया। ब्यूरो



