Noida News: यूपी रेरा के 53वें बैच का प्रशिक्षण ग्रेनो में शुरू

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में 53वें रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चार दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 41 एजेंट हिस्सा ले रहे हैं। इसके माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में पेशेवर दक्षता और पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एजेंटों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है।