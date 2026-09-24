Noida News: वीवीआईपी दौरे के बीच जाम से जूझे शहरवासी

नोएडा। शहर में बृहस्पतिवार को वीवीआईपी हलचल के कारण शहरवासियों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। सुबह से देर शाम तक महामाया फ्लाईओवर से लेकर सेक्टर- 51 तक लोग यातायात में फंसे रहे। इससे रोजाना आने- जाने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम चार बजे से रात 9 बजे तक अपने कार्यस्थल और घर जाने वाले लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। महामाया फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और वे रेंगते हुए नजर आए। दलित प्रेरणा स्थल, चिल्ला बॉर्डर और सेक्टर 37 से सेक्टर 51 तक भी यातायात बाधित रहा। यह जाम सुबह के व्यस्त समय से शुरू होकर देर शाम तक बना रहा। यातायात पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए मोर्चा संभाला। अति विशिष्ट व्यक्ति के गुजरने के दौरान कुछ देर के लिए यातायात को रोकना पड़ा।