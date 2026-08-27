Noida News: नशा मुक्ति को उठाया बीड़ा

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नूंह। जिले के बुबलहेड़ी गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए गांव के युवाओं ने अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को गांव में युवाओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच असफाक खान ने की। पूर्व सरपंच ने कहा कि बाहर से कुछ लोग गांव में नशा बेचने के लिए आते हैं, जिससे युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। टीम गांव में युवाओं को नशे की ओर धकेलने वाले लोगों पर नजर रखेगी तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देगी। बैठक में तय किया गया कि नशा तस्करों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी