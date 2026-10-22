Noida News: पांचवें प्रयास में बदली बाजी, सुवर्णा ने जीता एशियाई स्वर्ण

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। रात नहीं, ख्वाब बदलता है… जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। इन पंक्तियों को ग्रेटर नोएडा की 44 वर्षीय पैरा एथलीट सुवर्णा राज ने अपने संघर्ष और सफलता से सच कर दिखाया है। बचपन में पोलियो के कारण शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाली सुवर्णा ने जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्स-2026 में महिला डिस्कस थ्रो एफ-54 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। शुरुआती चार प्रयासों में अपेक्षित दूरी हासिल नहीं कर पाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। पांचवें प्रयास में 15.66 मीटर चक्का फेंककर उन्होंने बाजी अपने नाम कर ली।जापान के आइची-नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक आयोजित पांचवें एशियन पैरा गेम्स में सुवर्णा का प्रदर्शन धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल बना। उन्होंने छह प्रयासों में क्रमशः 13.68, 15.09, 15.05, 14.57, 15.66 और 15.19 मीटर की दूरी हासिल की। उनका पांचवां प्रयास निर्णायक साबित हुआ। ईरान की शाहला हदीदी ने 15.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों के बीच महज 21 सेंटीमीटर का अंतर रहा।