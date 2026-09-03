गद्दा फैक्टरी में लगी भीषण आग: हापुड़ में तीन मजदूर झुलसे; धुएं का गुबार देख मची अफरा-तफरी
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 03 Sep 2026 06:58 PM IST
सार
हापुड़ के धौलाना स्थित यूपीएसआईडीसी फेस-3 की गद्दा फैक्टरी में भीषण आग लग गई। हादसे में तीन मजदूर आंशिक रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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विस्तार
हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित यूपीएसआईडीसी के फेस-3 में एक गद्दा फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे औद्योगिक इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर बाहर निकल आए।
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इस दौरान तीन मजदूर आंशिक रूप से झूलस गए, जिनको अस्पतालई भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है।
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घटना की जानकारी मिलते ही सीएफओ, सर्किल के सीओ और धौलाना थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस और दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है।
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