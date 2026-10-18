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Noida News: जेवर प्रीमियर लीग में तीन मुकाबले रोमांचक

Sun, 18 Oct 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 18 Oct 2026 06:56 PM IST
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Three thrilling matches in the Jewar Premier League
यमुना सिटी (संवाद)। रबूपुरा के रामोत्सव क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही जेवर प्रीमियर लीग के 13वें दिन तीन मुकाबले खेले गए। पहले मैच में आरवी पैंथर्स क्रिकेट क्लब ने अभय सुपर किंग को 16 रन से हराया। आरवी पैंथर्स ने 131 रन बनाए, जबकि अभय सुपर किंग 115 रन ही बना सकी। मोहम्मद खालिद प्लेयर ऑफ द मैच बने।
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दूसरे मुकाबले में माही रॉयल चैलेंजर्स ने 102 रन बनाकर एसवीएन चार्जर्स को 18 रन से हराया। कपिल जनमेदा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तीसरे मैच में विक्रांता मोटर्स ने 141 रन बनाए और क्वांटम स्ट्राइकर्स को 17 रन से हराया। अतुल शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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