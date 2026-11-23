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ग्रेटर नोएडा। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली संविधान बचाओ यात्रा में गौतमबुद्धनगर से हजारों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने बताया कि मतदाता सूची से नाम काटे जाने और चुनाव के बाद उन्हें जोड़ने का मुद्दा गंभीर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस यात्रा का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी