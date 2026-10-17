Noida News: मिगसन विलासा सोसाइटी की पार्किंग से कार के चारों टायर खोल ले गए चोर

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के फ्लैट, भारी-भरकम मेंटेनेंस चार्ज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावे के बावजूद सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी कार भी सुरक्षित नहीं। सेक्टर ईटा-2 स्थित मिग्सन विलासा सोसाइटी में चोरों ने बलेनो कार के चारों टायर चोरी कर लिए। घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। निवासियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब परिसर में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, तो चोर वारदात को अंजाम देकर कैसे निकल गए।निवासियों ने बताया कि देर रात बेसमेंट पार्किंग में खड़ी बलेनो कार के चारों टायर चोरी कर लिए गए। आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध आरोपी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लैट खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करने के साथ हर महीने मेंटेनेंस चार्ज भी दिया जाता है। इसके बावजूद वाहनों की सुरक्षा को लेकर ऐसी घटना चिंता बढ़ाने वाली है। लोगों का सवाल है कि जब पार्किंग परिसर में वाहन सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा के इंतजामों का क्या फायदा। वहीं सूरजपुर कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।