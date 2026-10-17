Noida News: टाइगर्स ने 33 रन से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में शनिवार को वीओसी नो मर्सी सीजन-3 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला यूनिक टाइगर्स ने 33 रन से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनिक टाइगर्स ने चार विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गीजू इलेवन ने 7 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सकी। यूनिक के दीपांशु 75 रन बनाकर बेस्ट बैटर रहे। वहीं इंदल कुमार 2 विकेट झटक कर बेस्ट बॉलर बने।