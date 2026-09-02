फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The temple's foundation stone will be laid on Janmashtami.

Noida News: जन्माष्टमी पर होगा मंदिर का शिलान्यास

Wed, 02 Sep 2026 06:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
The temple's foundation stone will be laid on Janmashtami.
नोएडा (संवाद)। जन्माष्टमी के दिन सेक्टर-102 स्थित सालारपुर के जगन्नाथ मंदिर में सुबह 8 से 10 बजे तक विशेष पूजा-अर्चना के बाद नए मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष अतानु ने बताया कि मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी करीब चार साल से चल रही है। अब निर्माण कार्य को नया स्वरूप देते हुए इसे करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए मंदिर के निर्माण में ओडिशा की पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए 10 कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर तैयार होने के बाद भगवान जगन्नाथ का वर्तमान स्थान भी बदला जाएगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ के साथ कमला, विमला, भू-देवी, श्रीदेवी, सूर्यदेव, नवग्रह, हनुमान और निद्रा देवी समेत अन्य देवी-देवताओं के लिए भी अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed