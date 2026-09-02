Noida News: जन्माष्टमी पर होगा मंदिर का शिलान्यास
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:02 PM IST
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नोएडा (संवाद)। जन्माष्टमी के दिन सेक्टर-102 स्थित सालारपुर के जगन्नाथ मंदिर में सुबह 8 से 10 बजे तक विशेष पूजा-अर्चना के बाद नए मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष अतानु ने बताया कि मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी करीब चार साल से चल रही है। अब निर्माण कार्य को नया स्वरूप देते हुए इसे करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए मंदिर के निर्माण में ओडिशा की पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए 10 कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर तैयार होने के बाद भगवान जगन्नाथ का वर्तमान स्थान भी बदला जाएगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ के साथ कमला, विमला, भू-देवी, श्रीदेवी, सूर्यदेव, नवग्रह, हनुमान और निद्रा देवी समेत अन्य देवी-देवताओं के लिए भी अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
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