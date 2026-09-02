Noida News: तस्कर गिरफ्तार, गांजा बरामद

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दादरी। (संवाद) जारचा कोतवाली क्षेत्र के खंगोड़ा रोड स्थित सैनी मंदिर के समीप पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से गांजा बरामद कर कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के खंगोड़ा रोड पर सैनी मंदिर के समीप पुलिस गश्त कर रही थी। हापुड़ के गांव नंगला गज्जू निवासी प्रदीप के पास से गांजा बरामद किया गया।