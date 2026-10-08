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Noida News: राधा-कृष्ण प्रेम की कथा सुनाई

Thu, 08 Oct 2026 09:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:02 PM IST
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The story of Radha and Krishna's love was narrated.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-56 कम्युनिटी सेंटर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन बृहस्पतिवार को कथा व्यास मनीष कौशिक ने भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप, राधा-कृष्ण प्रेम और गोपी भाव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने श्रीकृष्ण के मथुरा गमन, कंस वध और इसके बाद उद्धव के वृंदावन जाने का प्रसंग सुनाया। कथा व्यास ने कहा कि गोपियों की भक्ति पूर्ण समर्पण और निष्काम प्रेम का प्रतीक है। कथा के दौरान रुक्मिणी मंगल के भजन और गीत प्रस्तुत किए गए, जिन पर श्रद्धालु भक्तिभाव में डूबे नजर आए। कथा के समापन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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