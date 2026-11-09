Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The splendor of Chhath, infused with the melodies of Bhojpuri music

Noida News: छठ की छटा, भोजपुरी सुरों का तड़का

Mon, 09 Nov 2026 06:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
The splendor of Chhath, infused with the melodies of Bhojpuri music
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। एनटीपीसी दादरी टाउनशिप में चार दिवसीय छठ पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को पूर्वांचल सेवा समिति ने बैठक की। इसमें पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक की अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक अनिल शर्मा ने की।
समिति के उपाध्यक्ष एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी अमर कांत सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या होगी। इसका आयोजन एनटीपीसी दादरी टाउनशिप के ओपन एयर थिएटर में किया जाएगा। इसमें भोजपुरी कलाकार विनय तिवारी उर्फ जूनियर पवन सिंह प्रस्तुति देंगे। इस दौरान रंगारंग हिंदी-भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा।
विज्ञापन

समिति के महासचिव मंजीत कुमार ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी छठ महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति के उपाध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि छठ घाट की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई का काम शुरू हो गया है। घाट को समतल किया जा रहा है। सेंट्रल पार्क स्थित फाउंटेन पॉन्ड की सफाई कर उसमें स्वच्छ पानी भरा जा रहा है। छठ घाट को झालरों और रोशनी से सजाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में मंजीत कुमार, मुकेश कुमार, जंग बहादुर सिंह, अनूप, रंजन कुमार, गौरव, अनिल कुमार, अजित राय, राकेश कुमार, अवनीश पाठक, समरजीत कुमार, अमित कुमार सिंह, ओपी सिंह, चंदन भारती, अशोक कुमार, एनआर प्रजापति, योगेंद्र सिंह और विजय शंकर भारती उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed