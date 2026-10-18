Noida News: श्री दुर्गे मंदिर रामलीला में हुआ मेघनाथ वध का मंचन

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के श्री दुर्गे मंदिर परिसर में चल रही रामलीला में रविवार को मेघनाथ वध, सुलोचना सती और कुंभकरण वध के प्रसंगों का मंचन किया गया। इन प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम और रावण की सेना के बीच युद्ध की कथा दिखाई गई। तिरथली गांव में चल रही रामलीला में रविवार को लक्ष्मण शक्ति और राम विलाप के प्रसंगों का मंचन किया गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान श्रीराम के विलाप के प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया।