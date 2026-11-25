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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।

सेक्टर बीटा-1 में मकान नंबर सी-135 के पास पेड़ों की बढ़ी हुई टहनियों के बीच स्ट्रीट लाइट छिप गई है। स्थानीय लोगों को अंधेरे में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट लगी होने के बावजूद पेड़ों की टहनियां उसकी रोशनी को रोक रही हैं। सेक्टर निवासी हरेंद्र भाटी ने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए पेड़ों की टहनियों की छंटाई कराना जरूरी है।

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