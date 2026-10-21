Noida News: जिले में 32 केंद्रों पर होगी पीईटी-2026 परीक्षा

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-नोडल अधिकारी ने कलेक्ट्रेट में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक कीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। जिले में आगामी 25 और 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर 2026 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 का आयोजन होगा। परीक्षा 32 केंद्रों पर दो पालियों में होगी। बुधवार को अपर जिलाधिकारी न्यायिक एवं नोडल अधिकारी प्रियंका ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे। एडीएम प्रियंका ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मानकों के अनुरूप तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय रहते सुनिश्चित की जाएं। शांतिपूर्ण और नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका है। अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप देने को कहा गया। सभी संबंधित अधिकारी समय से अपने ड्यूटी स्थलों पर पहुंचकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं और सीसीटीवी कैमरों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी कमी को तत्काल दूर कराने को कहा गया। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी।अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए कड़े निर्देश दिए। प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। किसी भी अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है।