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बिलासपुर (संवाद)। नवादा गांव में चल रही साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा में मंगलवार को कथा व्यास रमाकांत त्रिपाठी ने सृष्टि वर्णन और भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कपिलदेव-हूति संवाद, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र का भी विस्तार से वर्णन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर कथा का श्रवण किया। कथा व्यास ने बताया कि परमात्मा ही सृष्टि के मूल आधार हैं। भगवान अधर्म बढ़ने पर धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कपिलदेव-हूति संवाद से आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष का महत्व समझाया गया। उन्होंने मनुष्य को मोह-माया से दूर रहकर आत्मचिंतन करने की सीख दी। सती चरित्र के माध्यम से अहंकार को पतन का कारण बताया। ध्रुव चरित्र में दृढ़ संकल्प और सच्ची श्रद्धा से लक्ष्य प्राप्ति का प्रसंग सुनाया गया। कथा के द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सदाचार अपनाने का संदेश मिला।