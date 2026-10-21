Noida News: विधायक ने किया जनसंपर्क
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:19 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:19 PM IST
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नोएडा। शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा के समर्थन में नोएडा विधायक पंकज सिंह ने एमिटी यूनिवर्सिटी पहुंचकर शिक्षकों से जनसंपर्क किया। उन्होंने शिक्षकों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की।कार्यक्रम में एमिटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बलविंदर शुक्ला, गुरजेंद्र सिंह, राजीव बंसल, भाजपा जिला महामंत्री अमित त्यागी, चंदगीराम यादव, सुशील शर्मा, संजय बाली, महेश अवाना, डिंपल आनंद, करतार चौहान और विपुल शर्मा समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। ब्यूरो
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