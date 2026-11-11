Noida News: कायस्थ समाज ने की भगवान चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना

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नोएडा। भाई दूज पर कायस्थ समाज के लोगों ने अपने आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। सेक्टर-19 के सामुदायिक केंद्र में कर्ण गोष्ठी कल्याण समिति की ओर से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शाम 5 से रात 10 बजे तक चला। इसमें करीब 400 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दास, उपाध्यक्ष अनिल कुमार कर्ण, सचिव अरुण कुमार कर्ण, उप सचिव सुधीर कुमार और कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, सेक्टर-55 के सी-ब्लॉक स्थित शिव शक्ति मंदिर में भी भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना की गई।