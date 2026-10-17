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Noida News: हंटर्स ने 29 रनों से जीत हासिल की

Sat, 17 Oct 2026 07:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:56 PM IST
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The Hunters secured a win by 29 runs.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-117 स्थित एसजेएस क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह एसजेएस सैटर डे स्पेशल टूर्नामेंट सीजन-9 का लीग मैच खेला गया। मुकाबले में कोको काउंटी हंटर्स ने 29 रनों से जीत हासिल की। कोको काउंटी हंटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी व्हाइट टाइगर्स ने 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर जीत दर्ज की। हंटर्स के शोभित बेस्ट बैटर और टाइगर्स के विनम्र बेस्ट बॉलर बने।
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