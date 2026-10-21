Noida News: युवा महोत्सव में दिखी भारतीय संस्कृति की विविधता

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव सनातनी शंखनाद में युवाओं ने भारतीय संस्कृति की विविधता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। लोकगीतों, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में बालकानंद गिरि महाराज, विष्णु जैन, साध्वी डॉ. शिवानी भारती और काजल हिंदुस्तानी सहित वक्ताओं ने सनातन परंपराओं, भारतीय संस्कारों, धार्मिक स्वतंत्रता और युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ केशवम बैंड की संगीत संध्या और भजन क्लबिंग भी आयोजित की गई।

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