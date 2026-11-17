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ग्रेटर नोएडा। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को ग्रेनो वेस्ट स्थित कार्यालय पर बैठक कर 26 नवंबर को होने वाले संविधान रक्षा मार्च और वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही पार्टी के जिला प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी 22 से 30 नवंबर के बीच मतदाता सूची से काटे गए मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेगी। जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि मंडल अध्यक्षों को भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया समझाई गई है। उन्होंने बताया गया कि प्रत्येक बूथ पर किए गए सत्यापन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 22 से 30 नवंबर के बीच मतदाता सूचियों से हटाए गए नामों का बूथ स्तर पर भौतिक सत्यापन होगा। ब्यूरो