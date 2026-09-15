फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The canal bridge has collapsed; accidents have occurred there multiple times in the darkness of night.

Noida News: बंबे की पुलिया टूटी, रात के अंधेरे में कई बार हो चुके हैं हादसे

Tue, 15 Sep 2026 08:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:42 PM IST
विज्ञापन
The canal bridge has collapsed; accidents have occurred there multiple times in the darkness of night.
पुलिया पर बाउंड्री और दिशा सूचक बोर्ड न होने से बढ़ रहा है हादसों का खतरा
फोटो-
विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। नगला हुकुम सिंह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर बंबे की पुलिया के पास सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। पुलिया पर बाउंड्री नहीं है और कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं रात होने पर यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार वाहन चालक बंबे में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं।

नगला हुकुम सिंह निवासी पवन चौधरी और गुलाब चौधरी ने बताया कि यह मार्ग जेवर एयरपोर्ट और जेवर तहसील जाने के लिए एक प्रमुख मार्ग है। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग जेवर, टप्पल और हरियाणा की ओर जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी इस मार्ग पर न तो स्ट्रीट लाइट है और न ही तो यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं। पिछले कई महीनों से बंबे की पुलिया टूटी होने के कारण यहां पर कई हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने मांग की है कि यहां पर जल्द से जल्द डिवाइडर बनाया जाना चाहिए, जिससे कि हादसों को रोका जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed