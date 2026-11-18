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सेक्टर-78 में कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों से मारपीट और अभद्रतापुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लियामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट से बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। लोगों ने सरकारी जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया।प्राधिकरण की टीम ने ग्रीन बेल्ट में बने टीन शेड, दुकानों और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इसका कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और टीम के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू हो गई।प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि कर्मचारियों से अभद्रता और सरकारी मशीन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।