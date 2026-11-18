पुरानी पेंशन बहाली, अनिवार्य टीईटी से राहत और लंबित पदोन्नति समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बुधवार को धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिलेभर से पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के बाद शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

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