Noida News: अवैध होर्डिंग्स बढ़ते गए... जिम्मेदार सिर्फ देखते रहे

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-नेताओं के बधाई संदेश समेत भगवत कथा की भी होर्डिंग्स अवैध रूप से टांगी जा रही हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही-नोएडा प्राधिकरण अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान भी नहीं चला रहा, जिम्मेदारों को होर्डिंग्स फ्लैक्स दिख भी नहीं रहेमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर के तिराहों-चौराहों पर अवैध होर्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। शुभकामना संदेश, भगवत कथा, बैठक के लिए लगाई जाने वाली ये होर्डिंग्स तकरीबन हर एक प्रमुख जगहों पर लगी हुई हैं। खास बात यह है कि इन अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान नोएडा प्राधिकरण नहीं चला रहा है। हटवाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है वो देखकर भी नजरंदाज कर रहे हैं। ये अवैध होर्डिंग्स से तेज हवा चलने पर सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।