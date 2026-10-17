Noida News: तन्मय चौधरी ने 69 गेंदों पर जड़े 180 रन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर पी-3 निवासी युवा क्रिकेटर तन्मय चौधरी ने दिल्ली कैपिटल्स कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंदों पर 180 रन बनाए। उनकी पारी में 16 चौके और 13 छक्के शामिल रहे। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तन्मय दिल्ली की ओर से अंडर-16 और अंडर-19 स्तर पर खेल चुके हैं। वह दिल्ली प्रीमियर लीग में ईस्ट दिल्ली राइडर्स का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वर्तमान में मलकपुर स्थित देवराज स्पोर्ट्स क्लब में कोच नवीन चौपड़ा के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे हैं। तन्मय का सपना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना है।

-दिल्ली कैपिटल्स कप में 16 चौके और 13 छक्के लगाकर बने प्लेयर ऑफ द मैच, भारतीय टीम में खेलने का सपना