Noida News: इंटर-स्कूल एक्वेटिक मीट में दिखाई प्रतिभा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्वर्ण नगरी स्थित जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल में 1 और 2 सितंबर को इंटर-स्कूल एक्वेटिक मीट 2026-27 का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने अंडर-11, 13, 15, 17 और 19 आयु वर्ग में हिस्सा लिया। फ्रीस्टाइल, बैकस्ट्रोक, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाई, इंडिविजुअल मेडले और रिले स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रधानाचार्या डॉ. रेनू सहगल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।