Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Surge in demand for air purifiers as pollution rises

Noida News: प्रदूषण बढ़ते ही एयर प्यूरीफायर की मांग में उछाल

Wed, 11 Nov 2026 09:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:12 PM IST
विज्ञापन
Surge in demand for air purifiers as pollution rises
नोएडा। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एयर प्यूरीफायर की मांग बढ़ रही है। दुकानदारों के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री में तेजी आई है। दिवाली से अब तक तीन से चार दिनों में 40 से 50 एयर प्यूरीफायर बिक चुके हैं।
विज्ञापन

इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के संचालक मनोज भाटी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री बढ़ी है। दिवाली से अब तक उनकी दुकान से 40 से 50 एयर प्यूरीफायर बिक चुके हैं। वहीं, दुकानदार अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार 50 से अधिक एयर प्यूरीफायर बिक चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले बिक्री में करीब 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को फिलिप्स ब्रांड के एयर प्यूरीफायर अधिक पसंद आ रहे हैं।
विज्ञापन

सेक्टर-44 निवासी वर्षा रावत ने बताया कि उन्होंने भी इस बार घर में एयर प्यूरीफायर लगवाया है। शहर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सेक्टर-46 निवासी परमानंद पोद्दार ने बताया कि सुबह और शाम बाहर निकलने पर आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होती है। परिवार की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी घर में एयर प्यूरीफायर लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed