Noida News: प्रदूषण बढ़ते ही एयर प्यूरीफायर की मांग में उछाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के संचालक मनोज भाटी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री बढ़ी है। दिवाली से अब तक उनकी दुकान से 40 से 50 एयर प्यूरीफायर बिक चुके हैं। वहीं, दुकानदार अनिल शर्मा ने बताया कि इस बार 50 से अधिक एयर प्यूरीफायर बिक चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले बिक्री में करीब 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को फिलिप्स ब्रांड के एयर प्यूरीफायर अधिक पसंद आ रहे हैं।सेक्टर-44 निवासी वर्षा रावत ने बताया कि उन्होंने भी इस बार घर में एयर प्यूरीफायर लगवाया है। शहर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया।सेक्टर-46 निवासी परमानंद पोद्दार ने बताया कि सुबह और शाम बाहर निकलने पर आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होती है। परिवार की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी घर में एयर प्यूरीफायर लगाया है।