Noida News: गंगाजल की आपूर्ति बंद, सोसाइटियों में पानी बचाने की अपील

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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। गंगाजल की आपूर्ति बंद होने से शहर की सोसाइटियों और सेक्टरों में पानी का संकट गहराने की आशंका है। अगले करीब 25 दिनों तक लोगों को पानी की खपत पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। इसे देखते हुए कई सोसाइटियों में निवासियों से पानी की बचत करने की अपील की जा रही है। आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) लोगों को जरूरत के अनुसार पानी इस्तेमाल करने और बर्बादी रोकने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सेक्टर-77 निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित होने से घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सोसाइटियों में रहने वाले परिवारों को नहाने, कपड़े धोने, वाहन साफ करने और अन्य कामों में पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी जा रही है। सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन से एओए अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि सभी निवासियों से अपील की जा रही है कि वे पाइप से वाहन धोने के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें और टंकियों से पानी ओवरफ्लो नहीं होने दें। इसी तरह फोनरवा महासचिव केके जैन ने बताया कि सेक्टरों में भी जलापूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है। गंगाजल की कमी पूरी करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने की स्थिति में पानी की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति बनाए रखना भी चुनौती होगी। जिन इलाकों में भूजल या टैंकर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां निवासियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ सकती है। इसके लिए सभी से अपील की जा रही है कि वह पानी के उपयोग का ध्यान रखें। ब्यूरो

- पानी की किल्लत से निपटने के लिए निवासी सतर्क, वैकल्पिक इंतजामों पर बढ़ेगी निर्भरता