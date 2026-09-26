Noida News: छात्रों ने समझे निवेश और धन सृजन के गुर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:12 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 07:12 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वित्तीय साक्षरता एवं धन सृजन विषय पर कार्यशाला हुई। इसमें 100 से अधिक विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत वित्त, निवेश नियोजन, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक धन सृजन की जानकारी ली। सेबी स्मार्ट ट्रेनर हिमानी लाठ ने बचत और निवेश में संतुलन, जोखिम समझकर निवेश करने और भविष्य की वित्तीय योजना बनाने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि कम उम्र से बचत और अनुशासित निवेश की आदत आर्थिक सुरक्षा में मददगार है। इस दौरान डॉ. वर्षा दीक्षित, डॉ. सुभोजित बनर्जी और डॉ. इंदु उप्रेती मौजूद रहीं। ब्यूरो
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