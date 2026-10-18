Noida News: कचरे में भोजन तलाश रहे लावारिस पशु

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। एच्छर मार्केट में सेक्टर-36 की ओर जाने वाले रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खाने-पीने के ठेलों के पास सड़क किनारे कचरे का ढेर जमा है। यहां गाय और अन्य लावारिस पशु भोजन तलाशते नजर आते हैं। सड़क पर प्लास्टिक और अन्य कचरा बिखरा होने से आसपास गंदगी फैल रही है। आरडब्ल्यूए पी-3 के कोषाध्यक्ष सुशील पाल ने बताया कि ठेलों के पास जमा कचरे की नियमित सफाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है। कचरा लंबे समय तक पड़ा रहने से आसपास का क्षेत्र गंदा रहता है। यहां से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द कचरा हटवाने और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि नियमित सफाई होने से क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहेगी और लोगों को गंदगी से राहत मिलेगी।

- एच्छर मार्केट में ठेलों के पास लगा गंदगी का ढेर, नियमित सफाई नहीं होने से लोग परेशान