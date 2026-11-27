Noida News: लावारिस पशु और बदहाल सड़कें
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:24 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:24 PM IST
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फोटो
नोएडा।
सेक्टर-19 में मुख्य डाकघर के पास स्थित ग्राउंड में लावारिस गाय-भैंसों का जमावड़ा और अतिक्रमण होने से करीब एक हजार निवासी परेशान हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव लक्ष्मी नारायण के अनुसार, परिसर में धूल-मिट्टी भी जमा रहती है। वहीं, सेक्टर की आंतरिक सड़कें जर्जर हैं और जगह-जगह गड्ढे बने हैं। इससे स्कूटी और साइकिल सवार बच्चे अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद प्राधिकरण ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। ब्यूरो
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नोएडा।
सेक्टर-19 में मुख्य डाकघर के पास स्थित ग्राउंड में लावारिस गाय-भैंसों का जमावड़ा और अतिक्रमण होने से करीब एक हजार निवासी परेशान हैं। आरडब्ल्यूए महासचिव लक्ष्मी नारायण के अनुसार, परिसर में धूल-मिट्टी भी जमा रहती है। वहीं, सेक्टर की आंतरिक सड़कें जर्जर हैं और जगह-जगह गड्ढे बने हैं। इससे स्कूटी और साइकिल सवार बच्चे अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद प्राधिकरण ने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। ब्यूरो
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