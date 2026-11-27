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रोडवेज कर्मचारियों की लंबित मांगों और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से सेक्टर-35 स्थित नोएडा बस डिपो पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें करीब 50 कर्मचारियों ने शामिल होकर निगम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने संविदा चालकों-परिचालकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मांगें उठाईं। साथ ही, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की मांग की।परिषद की ओर से शासन और निगम प्रबंधन को भेजे गए मांगपत्र में संविदा चालकों और परिचालकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की मांग की गई। साथ ही, लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के चरणबद्ध नियमितीकरण की योजना बनाने की मांग भी उठाई गई। मांगपत्र में 50 प्रतिशत या इससे कम लोड फैक्टर होने पर कर्मचारियों के पारिश्रमिक से की जाने वाली कटौती बंद करने तथा ईपीएफ और चिकित्सा सुविधाओं के लिए निर्धारित वेतन सीमा समाप्त कर पूरी धनराशि पर लाभ देने की मांग की गई। इसके अलावा, दुर्घटना या गंभीर बीमारी के कारण लंबे समय तक अवकाश पर रहने वाले संविदा कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं करने और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को संविदा पर नौकरी देने की व्यवस्था बहाल करने की मांग भी की गई।परिषद ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन, परमिट की शर्तों के उल्लंघन और ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही बसों पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर की दरों में असमानता समाप्त करने तथा एक्सप्रेसवे और हाईवे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने की मांग भी उठाई। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिसंबर 2026 तक मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया, तो 16 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन, रैली और आमसभा आयोजित की जाएगी।