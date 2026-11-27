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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-105 के सामुदायिक केंद्र में 16 से 24 दिसंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद भारती करेंगे। साथ ही रोजाना शाम पांच बजे से कथा का शुभारंभ होगा। इसके बाद 25 दिसंबर को हवन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने बताया कि समापन के बाद 25 दिसंबर को हवन और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन बैठक में वरिष्ठ पत्रकार देव मणि शुक्ल, संजय पांडेय, रमेश चंद्र दास, रवि राघव, सियाराम, राजेश कुमार गुप्ता, गोरेलाल, अंगद सिंह तोमर, दिनेश पाठक और सुभाष चंद्र शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।