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- छह हैंडलरों के जरिये 164 विदेशी नागरिकों को नोएडा लाया गया, चाय की दुकान तक सामान्य थी कर्मचारियों की आवाजाहीसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। फेज-2 थाना क्षेत्र की 18 मंजिला व्यावसायिक इमारत की आठवीं मंजिल पर करीब ढाई महीने से साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा था। बाहर से गतिविधियां सामान्य कारोबारी कामकाज जैसी थीं। कर्मचारियों की आवाजाही, चाय-कॉफी पीने के लिए बाहर आना और कैब से आवागमन किसी को असामान्य नहीं लगा। जांच में सामने आया है कि दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय छह हैंडलरों के जरिये 164 विदेशी नागरिकों को नोएडा लाया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 92 इंडोनेशियाई और 72 मलेशियाई नागरिकों को मुक्त कराया गया। एक मलेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।जांच के अनुसार, आठवीं मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। यहां सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशियों से साइबर ठगी कराई जाती थी। कर्मचारियों की गतिविधियां सामान्य होने के कारण आसपास के लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। इमारत के पास चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने बताया कि आठवीं मंजिल के कर्मचारी दिन और रात कई बार चाय-कॉफी पीने आते थे। कोई नकद भुगतान करता था तो कोई ऑनलाइन। सभी अपने देश की भाषा में बातचीत करते थे। भाषा समझ में नहीं आने के कारण उनकी बातचीत पर किसी का ध्यान नहीं जाता था।