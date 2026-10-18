Noida News: परिषदीय विद्यालयों में औसत विद्यार्थियों के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं

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माई सिटी रिपोर्टरपरिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनके लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके तहत विषयवार कमियों की पहचान कर अतिरिक्त अभ्यास कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।जिले में 490 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन कर कमजोर बच्चों की अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि किन विद्यार्थियों को किस विषय में अधिक सहायता की जरूरत है। इसके बाद उनके सीखने के स्तर के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी।विशेष कक्षाओं में पाठ्यक्रम को दोबारा समझाने के साथ अभ्यास और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की विषय संबंधी समझ मजबूत करना और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार लाना है।परीक्षा परिणाम तैयार होने के बाद विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसमें अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों और कमजोरियों की जानकारी दी जाएगी। इससे अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे और शिक्षकों के साथ मिलकर उनकी प्रगति में सहयोग कर सकेंगे।बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। कमजोर बच्चों की पहचान कर उनकी कमियों को समय रहते दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। विशेष कक्षाओं और अतिरिक्त अभ्यास के माध्यम से विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।