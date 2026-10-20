Noida News: सपा ने मनाई कलाम जयंती, विधान परिषद चुनाव पर मंथन

विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सूरजपुर स्थित जिला कार्यालय पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन पर विचार गोष्ठी आयोजित की। साथ ही विधान परिषद सदस्य चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष इन्दर प्रधान ने कहा कि डॉ. कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में चार दशकों से अधिक सेवा दी। उनके अथक प्रयासों से भारत परमाणु शक्ति बना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी ने कहा कि पार्टी ने विधान परिषद चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरी मजबूती से यह चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो

फोटो