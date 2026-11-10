Noida News: छह दिवसीय स्कंद षष्ठी महोत्सव शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:20 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:20 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-62 स्थित श्री विनायक और श्री कार्तिकेय मंदिर में मंगलवार से छह दिवसीय स्कंद षष्ठी महोत्सव का शुभारंभ महागणपति हवन के साथ हुआ। भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) को समर्पित यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन भगवान का महाभिषेक, पूजा-अर्चना और हवन किया जाएगा। शाम को सहस्रनाम अर्चना और आराधना के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।
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