Noida News: रामाग्या ब्लू कब्स लीग में शिव नादर स्कूल का दबदबा

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नोएडा (संवाद)। रामाग्या स्कूल में चल रही तीसरी रामाग्या ब्लू कब्स लीग का शनिवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में तीन आयु वर्गों की 48 टीमों के 416 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर-8 के फाइनल में शिव नादर स्कूल नोएडा ने कोलकाता ड्रीम्स फाउंडेशन को 2-1 से हराकर खिताब जीता। अंडर-10 में एफसी नोएडा ने अचीवर्स फुटबॉल अकादमी को 3-1 से हराया। अंडर-12 का फाइनल शिव नादर स्कूल और बरुआ फुटबॉल अकादमी के बीच 1-1 से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट में शिव नादर स्कूल ने 3-1 से जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अंडर-17 टीम के कोच इरफान जमा खान रहे। विशिष्ट अतिथि रतन रावत, नौशाद अहमद, विनय शर्मा, अजीत नागर और अरुण सिंह मौजूद रहे। फुटबॉल एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के सचिव वाजिद अली और धीरेन्द्र सिंह ने आयोजन के लिए रामाग्या ग्रुप का आभार जताया।

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