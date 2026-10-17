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Noida News: एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैफाली पब्लिक स्कूल ने जीते 18 पदक

Sat, 17 Oct 2026 08:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:05 PM IST
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Shefali Public School won 18 medals at the athletics championship.
फोटो -
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-एक स्वर्ण, 10 रजत और सात कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने बढ़ाया विद्यालय का गौरव
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। स्पर्श ग्लोबल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैफाली पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 पदक अपने नाम किए। 16 अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, 10 रजत और सात कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बाद शनिवार को विद्यालय लौटने पर खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्या शिल्पा सिंह, कोऑर्डिनेटर आयुषी बंसल और सीनियर कोऑर्डिनेटर ओमपाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के स्पोर्ट्स हेड विवेक कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और अनुशासन को दिया। खिलाड़ियों की सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल है।
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