विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- कैब चालक के बाहर निकलते ही कार बनी आग का गोला, सीएनजी सिलेंडर में हुआ धमाकामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कार के भीतर चल रही शराब पार्टी के दौरान कार में अचानक आग लग गई। सेक्टर-126 के ट्रक मार्केट में सोमवार देर रात कार आग की लपटों में घिर गई। कार के भीतर मौजूद युवक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी जलकर मौत हो गई। वहीं कार चालक बच गया। आग की चपेट में आने के कुछ देर बाद कार में लगे सीएनजी सिलेंडर में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू की।घटना थाना सेक्टर-126 क्षेत्र में ट्रक मार्केट के पास रायपुर तिराहे की है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब 11 बजे कैब चालक राजेंद्र अपनी कार में एक अज्ञात युवक के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान राजेंद्र किसी काम से कार से नीचे उतर गया। उसके कार से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक वाहन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार के भीतर मौजूद युवक आग की लपटों के बीच फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आग इतनी तेजी से फैली कि युवक को बचने का मौका नहीं मिला।