Noida News: ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत

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दनकौर (संवाद)। दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर दनकौर रेलवे स्टेशन के नजदीक मंगलवार रात चलती ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ, जीआरपी और दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक के पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है।