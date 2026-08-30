Noida News: खेलते-खेलते रास्ता भटकी 3 साल की बच्ची सकुशल मिली

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नोएडा। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के असगरपुर गांव में खेलते समय तीन साल की एक बच्ची रास्ता भटक जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 30 मिनट में बच्ची को सकुशल ढूंढ लिया और उसके पिता को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार, शनिवार को एक व्यक्ति गांव में पेंटिंग का काम करने आया था। उसके साथ उसका पांच वर्षीय बेटा और लगभग तीन साल की बेटी भी थी। काम के दौरान दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी बेटी खेलते-खेलते रास्ता भटककर गांव की ओर चली गई। इसके बाद मामले की सूचना सेक्टर-126 थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए टीमें गठित कीं और आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की। बच्ची को सकुशल पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो