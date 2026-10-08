सीमापुरी क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में है। सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए निगम ने आसपास के छह जर्जर मकानों को खाली करवाया है, ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार स्थिति का जायजा लेने के बाद जर्जर ढांचों पर जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित स्थल की भूमि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के क्षेत्राधिकार में आती है। हादसे के कारणों की पड़ताल के दौरान यह बात भी सामने आई है कि यदि पार्क की जमीन पर अतिक्रमण न हुआ होता और वहां निर्मित ढांचे की जगह खुला पार्क होता तो नुकसान की तीव्रता काफी कम हो सकती थी। ढांचे की दीवार ऊंची होने के कारण हादसे का प्रभाव और बढ़ गया जिससे जान-माल की अधिक क्षति हुई। वहीं पार्क की जमीन पर बने इस ढांचे के परिसर में रात के समय अवैध रूप से व्यावसायिक पार्किंग चलाए जाने की गंभीर शिकायतें भी सामने आई हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने भूमि के स्वामित्त्व, निर्माण की स्थिति और इसके व्यावसायिक उपयोग से जुड़े तमाम पहलुओं की गहन जांच शुरू कर दी है।