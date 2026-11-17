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- समय पर वेतन और पूरा भुगतान नहीं मिलने से नाराज गार्डों ने गेट नंबर-2 पर दिया धरना, श्रम कार्यालय भी पहुंचेफोटो है-माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी में मंगलवार को वेतन की समस्या को लेकर सुरक्षाकर्मियों ने कामकाज बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। सभी गार्डों के एक साथ ड्यूटी छोड़ने से सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो गई। नाराज गार्ड सुबह गेट नंबर-2 पर धरने पर बैठ गए। दोपहर करीब तीन बजे 25 से 30 गार्ड अपनी मांगों को लेकर श्रम कार्यालय भी पहुंचे। हालांकि, एओए अध्यक्ष के अनुसार शाम तक गार्ड काम पर लौट आए।हड़ताल पर बैठे गार्डों का आरोप था कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे उनके सामने परिवार का खर्च चलाने और आर्थिक जरूरतें पूरी करने में परेशानी आ रही है। गार्डों ने कहा कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिलेगा, वे ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। सभी सुरक्षाकर्मियों के काम बंद करने से मुख्य गेट और टावरों की सुरक्षा को लेकर निवासियों की चिंता बढ़ गई।दो किश्तों में मिलता है वेतन, भुगतान भी अधूरा-सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि गार्डों को हर महीने समय पर वेतन नहीं मिलता। कई बार भुगतान दो किश्तों में किया जाता है। उनका दावा है कि अक्तूबर महीने के वेतन का केवल 25 प्रतिशत भुगतान हुआ है। गार्डों ने समय पर पूरा वेतन देने की मांग की है। मंगलवार सुबह सभी गार्ड गेट नंबर-2 पर एकत्र होकर धरने पर बैठ गए और प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया।शाम को ड्यूटी पर लौटे गार्ड-आम्रपाली जोडिएक के एओए अध्यक्ष केके मिश्रा ने बताया कि सुबह से गार्ड हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन शाम होते-होते वे ड्यूटी पर वापस लौट गए। गार्डों की समस्याएं सुनी गईं और उनका समाधान कर दिया गया है।