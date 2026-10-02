Noida News: सहकर्मियों ने वेटर को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

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नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र स्थित एक बैंक्वेट हॉल में वेटर का काम करने वाले युवक के साथ उसके दो सहकर्मियों ने मारपीट की। ग्रेटर नोएडा के बिसरख निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-49 थाना क्षेत्र स्थित सिटी प्राइड बैंक्वेट हॉल में वेटर का काम करते हैं। बृहस्पतिवार को किसी बात को लेकर उनका उत्तराखंड के चमोली निवासी सहकर्मी प्रीतम और कन्नौज निवासी ज्ञान सिंह से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर प्रीतम और ज्ञान सिंह ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। इसके बाद घायल राजकुमार ने अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया और सेक्टर-49 थाना पुलिस को शिकायत दी।