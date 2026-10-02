Noida News: मेंटेनेंस बकाया के नाम पर डिलीवरी रोकी समस्या का समाधान नहीं होने पर हुई आम बैठक

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निवासी अनूप कुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने पूजा का सामान ऑनलाइन मंगाया था। डिलीवरी कर्मचारी जब सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। बाद में उसके पास कई लोगों के सामान की डिलीवरी होने के कारण उसे सोसाइटी में प्रवेश दिया गया। निवासी दिनकर पांडेय ने बताया कि मेंटेनेंस विवाद का असर अब रोजमर्रा की जरूरी सामान की डिलीवरी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे सोसाइटी के एंफीथियेटर में आम बैठक आयोजित की गई।बैठक में डिलीवरी कर्मचारियों की एंट्री रोकने सहित अन्य समस्याओं पर चर्ची की गई, साथ ही समस्याओं को बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी के सामने सामूहिक रूप से रखने के लिए अस्थायी समिति के गठन पर भी विचार किया गया। इससे पहले 29 सितंबर को हुई बैठक में करीब 500 निवासी शामिल हुए थे। इसमें सुरक्षा, सफाई, लिफ्ट, पार्किंग और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी उठाई गई थीं।